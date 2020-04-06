Son dakika haberi: İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kötü haberi sosyal medya sayfasından veren Dilan Çıtak Tatlıses, “Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır” dedi. Arkadaşı Levent Dörter'in yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla canlı yayın düzenleyen Dilan Çıtak Tatlıses, sözlerinde bulunarak sevenlerini tedirgin etmişti.

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında, nereli?

2 Aralık 1989 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Pera tiyatroda 2 yıl boyunca oyunculuk alanında eğitim gören Dilan Çıtak Tatlıses, 2011 senesinde dil ve müzik konularında da eğitim almak üzere Amerika'ya gitti. 2003 senesinde Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde ‘’yarı burslu’’ şekilde eğitim hayatına başlayan Tatlıses; 2 yıl keman, 4 yıl da piyano çalmıştır.

Caz orkestralarında solist olarak görev üstlenmesinin yanı sıra pek çok koro ve müzikallerde yer almıştır. 1 yıllık dil & müzik eğitimini tamamlamasının akabinde Türkiye’ye yeniden dönen Dilan Çıtak Tatlıses burada İTÜ İngilizce müzikoloji bölümüne girmeye hak kazanarak eğitimini sürdürmektedir.

Sanat okulunda Piyano ve Keman üzerine hocalık yapan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan birçok ekip beraber büyük sahnelerde konser vererek yeteneğini sergilemiştir. Projesini bizzat üstlendiği SOUL SENSATION band'in solisti olan Çıtak, İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" isimli projesinde vokal olarak kendini göstermiştir. Müzik alanında önemli başarılara imza atan ünlü isim, "The Julliard School"dan mezun Amerikalı vokal hocası ile birlikte vokal çalışmaları üstlenmiştir.



