Dil yarası, sıklıkla karşılaşılan sağlık problemlerinden biri. Hayatının belli dönemlerinde dil yarası problemini yaşayan kişiler ve yakınları, bu yaraları iyileştirmek için internet üzerinden çeşitli çareler araştırıyorlar. Bu araştırmayı yapan kişileri düşünerek dil yarasına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Dil yarasına iyi gelen bitkisel çözümler ve evde yapılacaklar konu başlıklarını derledik. Dil yarası, iltihap, enfeksiyon veya dil ısırması gibi sebeplere bağlı olarak dilde meydan gelen yaralara denilmektedir. Dil yarasının tedavisi için doktorlar tarafından yazılan ilaçlar kullanılabildiği gibi dil yaralarına iyi geldiği gözlemlenen bitkisel tedavilerde bulunmaktadır.

Dil yarasının belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Dilde oluşan yaralar, genellikle dilin yanlışlıkla ısırılması ve virüs enfeksiyonu gibi etkenler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dilde oluşan yaraların, en belirgin belirtileri yaranın olduğu bölgede görülen yanma ve ağrılardır. Dil yarasının belirtileri; dilde oluşan lezyonlar, dilin üstünde, dilin altında, dilin ucunda oluşan yaralar, dilde hassasiyet, dilde acı ve yanma hissi, dilin asidik ürünler içeren gıdalarla teması halinde ağrı ve yanma hissi duyulması şeklindedir.

Dil yaralarının nedenleri bir bütün altında toplanmak istenirse;

- Dilde oluşan yanıklar

- Bulaşıcı enfeksiyonlar

- Yetersiz ağız temizliği

- Dilin yanlışlık ile ısırılması

- Oral pamukçuk

- Yaygın kan dolaşımı iltihabı

- Oral liken Planus ( oral kanser riskini artırabilen bir bağışıklık sistemi hastalığı)

- Herpes simpleks enfeksiyonu

- Behçet sendromu şeklinde sıralanabilir.

Dil yarasına ne iyi gelir?

Dil ve ağız yaraları, fizyolojik etmenlere bağlı olarak gelişmiş ise temiz bir ağız bakımı, düzenli diş fırçalama ve ağız gargaralarının dil yaralarına iyi geldiği ve ortalama 5-6 gün içinde dil yaralarının kendiliğinden iyileştiği gözlemlenmektedir. Dil yarası olan kişiler tıbbi ve bitkisel tedaviler ışığında problemlerine kalıcı ve sağlıklı çözümler bulabilmektedir. Tüm bu tıbbi ve bitkisel tedavilerden olumlu sonuçlar alabilmek ve dilde tekrar aynı yaraların oluşmaması için en önemli husus kişisel hijyene, ağız ve diş sağlığına dikkat etmek, bağışıklık sistemini dengeli beslenme ile güçlendirmektir.

Evde yapılacaklar

Dil yaraları ile karşılaşan kişiler evde de dil yarasında iyi gelecek gıdaları öğrenerek, uzmanlar tarafından önerilen uygulamaları ve bitkisel kürleri dil yaralarının alternatif tedavisi için uygulayabilirler. Bu özel gıdalar ve uygulamaları ise şöyle:

1- Bal: Bal, şifa deposu bir besin. Faydaları saymakla bitmeyen bal, anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile iltihaplı bölgelerin hızlı bir şekilde iyileşmesine ve tedavi sürecine yardımcı oluyor. Balın faydalarından dil yarası içinde yararlanmak için, tek yapılması gereken ise dilde bulunan yaranın üstüne bir çay kaşığı ölçüsünde bal koymak ve yaklaşık olarak bir dakika beklemek. Günde üç kez bu uygulamayı yaptığınızda dil yaranızın kısa süre içinde iyileştiğini gözlemleyebilirsiniz.

2- Lavanta yağı ve su kürü: Lavanta yağı, iltihaplı bölgelere iyi gelmektedir. Bu sebeple dilde iltihaba bağlı olarak oluşan yaralar için önerilmektedir. Yaraların hızlı bir şekilde iyileşme sürecine etki ettiği bazı uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bunun için lavanta yağı, bir bardak suyun içerisine 4-5 damla damlatılır ve karıştırılır. Daha sonra bu karışım ile gargara yapılır. Bu gargaranın, dil yarasının sebep olduğu acı ve ağrı hissini azalttığı söylenmektedir.

3- Kabartma tozu-su: Bir paket kabartma tozu küçük bir kaseye aktarılır. Üzerine ılık su eklenir. Macun kıvamı elde edilir ve dilin üzerindeki yaranın üstüne sürülür. Bu şekilde yutulmadan bir dakika beklenir. Ardından ağız, ılık su ile çalkalanır. Ağrı ve acı hissini azaltan bir uygulamadır. Evde kolaylıkla yapılabilir.

4- Şalgam suyu: Anti bakteriyel etkileri vardır. Doğal bir içecektir. Doğal yapısı ile dil yaralarının iyileşmesinde olumlu yönde faydaları olmaktadır.

5- Karbonatlı su: Bir çay kaşığı karbonat ile su karıştırılır. Macun kıvamında bir karışım elde edilir. Bu karışım dilde bulunan yaraya sürülür. Yutkunma olmadan bir dakika beklenir. Daha sonra ılık su ile ağız durulanır. Ağrı ve acıyı azalttığı gözlemlenmiştir.

6- Tuzlu su: Bir su bardağı içme suyuna bir tatlı kaşığı kadar tuz eklenir ve karıştırılır. Elde edilen tuzlu su karışımı ile dilde bulunan yaranın olduğu bölgeye gelecek şekilde gargara yapılır. Tuzlu su, hem dilde bulunan yaranın hızlıca iyileşmesine yardımcı olmakta hem de bu yaraya bağlı olarak çekilen ağrının hafiflemesini sağlamaktadır.

Dil yarası nasıl geçer?

Dil yarasının geçmesi için, ağız bakımına özen gösterilmelidir. Günde en az üç kez dişler fırçalanmalı, ağız bakım ürünleri kullanımına özen gösterilmelidir. Böylece oluşan yaralar geçtiği gibi yeni yara oluşumlarının da önüne geçilebilmektedir. Uzman doktorların görüş ve önerileri doğrultusunda hareket edilmeli, yazdıkları merhem ya da ilaçlar varsa bunlar istenildiği şekilde ve ölçülerde kullanılmalıdır. Bitkisel tedavilerden de yardım alınabilir. Bu konuda uzman kişilerin, dil yaralarına ilişkin bitkisel kürleri de uygulanabilir. Bu kürler de dil yaralarının geçmesinde etkili ve kullanılan yöntemlerdir.

Sigara, alkol, sık kahve ve çay içmekten kaçınılmalıdır. Bunlar, dil yaralarının iyileşme sürecini olumsuz etkilerler. Hatta yeni dil yaralarına da neden olabilirler. Bitki çayları önerilen kullanım sıklıkları ile tüketilebilir. Baharatlı yiyecekler, dilde tahrişe neden olabildiğinden fazla tüketilmemelidir. Yumuşak gıda tüketmeye özen gösterilmelidir.

Dil yararlarının geçmesi için ağız gargaraları yapılabilir. Uygulanma sıklıkları konusunda uzman görüşü alınmalıdır. Dil yaraları fazla ise, ağrılar çoksa karbonatlı su ve tuzlu su ile ağız çalkalanması da tavsiyeler arasındadır. Tüm bu uygulamalar, düzgün şekilde uygulanırsa dil yaraları kısa zamanda iyileşmektedir.

Dil yarasına iyi gelen bitkisel çözümler

Dilde kapanmayan yaralar için propolis bitkisi önerilmektedir. Uygulamada çay bardağının yarısına kadar su konularak üzerine 15 damla propolis damlatılmaktadır. Bu karışım ağza alınıp 7-8 saniye kadar bekletildikten sonra yutulmaktadır. Bir diğer bitkisel çözüm akşamları karabaş otu çayının içilmesidir. Karabaş otundan 7-8 adet suya atılarak demleme yapılması önerilir.

Meyan kökü, dil yaraları için ön plana çıkan ve olumlu sonuçlar verdiği tespit edilen bitkisel çözümler arasında yer alır. Bir çay kaşığı meyan kökü tozu bir miktar su ile karıştırılır. Karışım macun kıvamını alır. Bu kıvamdaki karışım yaranın üzerine sürülür. Sonra bölge ılık su ile iyice yıkanır.