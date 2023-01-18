Dikkat çeken devasa transfer harcaması

Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea bu dönem kadrosuna üç isim transfer etti. Londra ekibi 11 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'in genç futbolcusu Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Portekizli hücum oyuncusu ayağının tozuyla 2-1 mağlup oldukları Fulham maçında teknik direktör Graham Potter tarafından ilk 11'de şans verildi. Oynadığı süre boyunca etkileyici bir performans gösteren Felix şanssız şekilde 58. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.,

İlgili Haberler Robinho futbola geri dönüyor: İki teklif





ÖMÜRLÜK SÖZLEŞMELER

Felix'in yanında Mykhaylo Mudryk'i Shakhtar'dan 100 milyon Euro'yu bulan miktarla transfer eden mavililer 22 yaşındaki sol kanatla tam 8.5 yıllık sözleşme imzaladı. Benoît Badiashile de Monaco'dan 38 milyon Euro karşılığında Londra ekibinin yolunu tuttu. Chelsea genç oyuncu ile 7.5 yıllık sözleşme imzaladı.

REAL MADRID'DEN GENÇLERE YATIRIMA DEVAM

Son olarak 16 yaşındaki Brezilyalı yıldız Endrick Felipe'yi 60 milyon Euro + 12 milyon Euro bonus karşılığında transfer etti. Endrick 18 yaşına basacağı 21 Temmuz 2024'te Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Endrick'den önce Aurélien Tchouameni'yi de 80 milyon karşılığında Monaco'dan transfer eden Real Madrid, Casemiro'nun Manchester United'a transfer olmasından sonra orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

BAYERN DE GENÇLERE YÖNELENLERDEN

Sezon başında 26 yaşındaki Süle ve 27 yaşındaki Tolisso'yu sözleşmelerinin sonunda gönderen Bayern daha genç iki ismi transfer etti.





Juventus'tan 22 yaşındaki Hollandalı stoper Matthijs de Ligt 67 milyon Euro'ya ve Ajax'dan 20 yaşındaki merkez orta saha Ryan Gravenberch'i 18.50 milyon Euro'ya transfer ederek gençlerle yatırıma devam etti.

VINICIUS JR. VE RODRYGO EFEKT

Büyük paralara yıldız oyuncu transfer etme konusunda akıllara ilk gelen kulüplerden olan Real Madrid Eden Hazard transferiyle zararlı olan taraf olmuştu. Hazard yerine beklenen etkiyi gençler Vini Jr. ve Rodrygo yapmıştı.

Bu ikilinin yüksek performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid, Avrupa kulüplerinin transfer anlayışında değişiklikler yarattı. Real Madrid genç yıldızlara yatırım yapmaya devam ediyor.

CHELSEA DE YATIRIM YAPANLARDAN

Real Madrid'den sonra Chelsea de büyük bedeller ödediği futbolcularından zarar yaşadı. Romelu Lukaku ve Timo Werner ikilisine toplam 166 milyon ödeyen Chelsea'de bu ikili kötü performanslarıya gündemden düşmedi ve takımdan ayrıldılar. Lukaku eski takımı Inter'e kiralanırken Werner de eski takımı Leipzig'e geri satıldı.

Chelsea de Real Madrid gibi transfer bütçesinin büyük kısmını gençlere yatıranlardan.