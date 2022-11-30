Dikkat çeken Arda Güler sözleri! 'En büyük yıldızımız olacak'

Fenerbahçe 'nin eski yöneticisi ve Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Çanakkale'de Saran Group tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu'nun açılışı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devir tesliminin gerçekleştirilmesinin ardından basın mensupları ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin bu sezon hem basketbol hem de futboldaki performansını değerlendiren Saran, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık hedefinden genç yetenek Arda Güler'e kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirerek sözlerine başlayan Sadettin Saran, "Fenerbahçe'nin hem futbolda hem de basketbolda iki hocası da çok iyi. Hoca açısından Fenerbahçe bu sene noktayı 12'den vurdu diyebiliriz. Umarım şampiyonluklar yaşarız, tabi belli olmaz bu tarz durumlar ama hoca seçimi muhteşem. Transferler de çok iyi, keyif veriyor. İstek ve uyum var. Şampiyon olacak takım 90. dakikada atar golünü. Bu sezon hepsi var Fenerbahçe'de. Genel olarak Ali Koç'la aynı düşüncedeyiz. Basketbol takımına nazar değmesin. Daha az bütçeyle Final-Four'a gideceğiz umarım. Şimdilik iyi gidiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE'NİN BORCU

Fenerbahçe'nin ekonomik durumu ile ilgili olarak Saran, "Bugünün şartlarında başta başkan olmak üzere yöneticiler çok büyük fedekarlıklarda bulunuyorlar. Tüm kulüplerimizde... Her şeyde bir daralma var zaten. Futbolda da apayrı bir daralma var. Giderler arttı, gelirler azaldı ve bu çok büyük bir sıkıntı. Fenerbahçe'nin ileriye dönük iyi futbolcuları var. Zaten futbol bir iş hayatı gibi. Üretim, üretim, üretim... Futbol da öyle. Gelecek vaadeden çok iyi oyuncular mevcut. Ancak bugün Ali Koç çok büyük fedakarlıklar yapıyor maddi açıdan. Bir sürü kulüp bugün zorluk yaşıyor. Geçen Kayserispor başkanını dinlediniz." şeklinde konuştu.





YAYIN GELİRLERİ

Sezon öncesinde yayın ihalesine katılmaları ve verdikleri teklifin detaylarını da aktaran Sadettin Saran, "Bizim bu yayın gelirleri ile ilgili bir önerimiz vardı ama maalesef biz onu iyi anlatamadık. Bizim önerimiz şuydu; Kulüpler yayının sahibi olacaktı. Bunun yurtdışında örnekleri de var. Bu olmayacak da bir şey değildi. Bu önerimizi esasında Ali Koç çok iyi anladı, Galatasaray anladı, Trabzonspor iyi anladı, Adana ve Göztepe iyi anladı. Kısacası ticareti anlayan insanlar anlattığımız öneriyi iyi anladı." sözlerini dile getirdi.

Ayrıca Saran, bir sonraki ihaleye de teklif vereceklerinin altını çizerek, "Ancak olmadı, kısmet. Bir dahaki ihaleye tekrar gireceğiz. Çok polemiğe girmek istemiyorum ama bizim teklifimiz şuydu; Biz kulüplere gelin ve yayının sahibi olun dedik. Sağlık olsun ama biz iyi ve kulüpleri düşünerek bir teklif yaptık. Kâr oranı da vardı tabi ama ileride kulüpler bunun sahibi olacaktı. Yayıncı kuruluş için bir şirket kurulacaktı ve bunun sahibi de kulüpler olacaktı. Biz belirli bir pay sahibi olarak işletmesini yapacaktık. Bununla birlikte minimum da bir garanti veriyorduk." açıklamasını yaptı.





STAT İSMİNİN ATATÜRK OLMASI

Fenerbahçe'de stat isminin 'Atatürk' olarak değiştirilmesinin gündeme gelmesi hakkında ise Sadettin Saran şu şekilde konuştu: "Ben Fenerbahçeliliğim ile bir kez daha gurur duydum. Böyle şeylerin yapılması mutluluk verici. Gençlerimiz açısından ülkemizin ileride daha iyi yerlere gelmesi için Atatürk paradigması şart. Biz de çorbada tuzumuz olsun diye bir şeyler yapıyoruz. Fenerbahçe stadının da isminin Atatürk olması ayrıca gurur verici."

FENERBAHÇE'YE BAŞKANLIK PLANLARI

Fenerbahçe'de başkanlık yapmak hayali olduğunu bir kez daha açıkça söyleyen Sadettin Saran, "Şu anda Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Başkanlık meselelerini konuşmak çok yanlış olur. Ama benim her zaman hayalim olan Fenerbahçe başkanlığı için ihtiyaç olması halinde koşa koşa değil, sprint atarak giderim." şeklinde konuştu.





ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER

Sarı-lacivertli ekibin genç yeteneğine de değinen Fenerbahçeli iş insanı, "Arda Güler müthiş. Bugüne kadar yurt dışında oynayacak en büyük yıldızımız olacak diye düşünüyorum Arda'nın." şeklinde genç futbolcuya övgülerde bulundu.

ALTYAPI DEĞERLENDİRMESİ

Bir zamanlar Alman ekibi Dortmund'un sahiplerinden biri olduğunun altını çizen Saran, altyapı hakkında değerlendirmelerde bulundu: "Hatırlıyor musun bilmiyorum da ben bir zamanlar Dortmund'un sahiplerinden biriydim. Son zamanlarda özellikle Fenerbahçe olarak ucuza oyuncu alıp sonradan değerini arttırması yönünde gelişme gösterdik ama oralar resmen fabrika. Örneğin en ufacık yaşta Nuri Şahin'İ yetiştirmeleri var. Daha kimleri kimleri alıp dünya futboluna pazarlıyorlar. Altyapı dışında Türk futbolu kurtulmaz. Sadece futbol da değil, Türk sporu kurtulmaz, basketbolda da durum aynı olur. Evet EuroLeague'e gittik, çok sevindik ama ilk beşte hiç Türk oyuncunun olmaması bana bir burukluk yaratıyor. Bunun olmaması için de bir neden yok. Bunları aşmanın yolu da tesisler, iyi hocalar..."





'ALTINORDU'YA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM'

Altınordu'ya büyük saygı duyduğunu da sözlerine ekleyen Sadettin Saran, "Altınordu'ya altyapı konusunda çok büyük saygı duyuyorum. Tesislerini de gezdik. Orada satranç ve yabancı dil için dersler ayarlanıyor. Ben bir baba olarak hoşuma gitti. Bizim spor salonlarımızı 50 binin üzerinde çocuk kullanıyor. Unutmayın, boş beyin şeytanın oyun alanıdır. Bu çocuklara bir şey vermek, sporu araç olarak göstermek çok önemli. Altınordu kulüp başkanını cidden canı gönülden kutluyorum, hem bir baba olarak hem de eğitime önem veren biri olarak. Orada sadece şampiyon olmaya odaklanmayan bir adam. Satranç odası var. Bu çocukları yetiştiriyorsunuz; ve iki kelimeyi bir araya getiremeyen, yemek yemeyi bilmeyen adamlardan ziyade, 4 yönlü yetiştirmesi, bu ülkeye faydalı insanlar yetiştirmesi çok iyi bir şey değil mi? Kesinlikle müthiş bir şey. Keşke Altınordu başkanı gibiler daha fazla olsa." dedi.



