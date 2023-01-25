Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray 'da transfer çalışmalarına hız verdi. Transferde önceliği sol bek ve santrfor bölgesine veren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.





Sarı - kırmızılıların, kulübün en büyük efsaneleri arasında gösterilen Gheorghe Hagi'nin İskoçya'da kariyerine devam eden Ianis Hagi'yi listesine aldığı ifade edilmişti.

Galatasaray'ın bir başka efsanesi olan Gheorghe Popescu, Ianis Hagi'nin Galatasaray'a olası transfer ihtimalini değerlendirdi.

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta takımının başkanlığını yine eski bir Galatasaray efsanesi olan Gheorghe Popescu yapıyor.

POPESCU'DAN IANIS AÇIKLAMASI

Başkan Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın Ianis Hagi'yi transfer etme iddialarıyla ilgili birşey bilmediği ifade ederek, gerçekleşmesi halinde harika olacağını belirtti. Popescu yaptığı açıklamada; "Ianis'in Galatasaray'da konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum çünkü bu olağanüstü bir şey, babasının tarih yazdığı takıma gitmek inanılmaz olurdu.





Ianis Hagi'yi ilgilendiren şey sahalara dönmek. Dün 40 dakikalık bir antrenman maçı oynadı, bir gol attı ve bir asist yaptı. Sahalara geri dönmesi onun için önemli. Sonrasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

IANIS HAGI'DEN AÇIKLAMA

Ianis Hagi bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. 24 yaşındaki oyuncu sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili olarak ise; "İyiyim. Şu anda son aşamalardayım. Bir şeyler olmak üzere.

Ameliyatımın üzerinden neredeyse 11 ay geçti ve şimdiye kadar sabrettim. Her gün sabırlı olmam ve fizyoterapistimi dinlemem gerekiyor ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmeyi umuyorum" diye konuştu.





Ianis Hagi, 21 Ocak 2022'de oynanan İskoçya FA Cup 4. Tur maçında Stirling Albion - Rangers maçına ilk 11'de başlamıştı. Yıldız oyuncu mücadelenin 15. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Alexander Lowry'e bırakmıştı. Ianis Hagi, bu tarihten beri, sakatlığı nedeniyle sahalara dönememişti.