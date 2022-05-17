Genç yaşına rağmen yakaladığı başarılarla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam Oğuz Tacir çeşitli tekliflere rağmen Dikilitaş Spor ile anlaştı. UEFA B diplomalı başarılı teknik adam daha önce Yahya Kemal İdman Yurdu, Alibeyköy, Mecidiyeköy, GöktürkSaray, Ozanköy (KKTC 1.Lig) ve Kağıthane Sporda görev almıştı. Ayrıca bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray futbol okulları sorumluluğu da yapan Tacir, antrenörlük kariyerinde çalıştığı tüm kulüplerde altyapı ve A takım seviyelerinde şampiyonluklar yaşadı.

"MUTLU ve GURURLUYUM"

Dikilitaş Spor ile sözleşme imzalayan Tacir, "Çok mutlu ve gururluyum, geçmişi başarılarla dolu köklü bir camiaya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Takımı başarıya ulaştırmak için ekibimle beraber çok çalışacağız, istekli, asla pes etmeyen, camianın izlerken keyif alacağı, mağlup olsa bile ayakta alkışlayacağı bir takım yaratacağız. Hedefim; mümkün olan en yakın zamanda kulübümüzü tekrardan hak ettiği profesyonel liglere taşımak ve altyapıyı eski başarılı günlerine döndürmektir. Şahsımı bu göreve layık gören başta kulüp Başkanımız Halit Çenberli, Genel Menajer Uğur Kandemir ve Genel Kaptan İsmail Karacaoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.