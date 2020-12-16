Dijon - Lille maç sonucu: 0 - 2
Ligue 1'de liderliğe yükselen Lille, deplasmanda Dijon'u Yusuf Yazıcı ve Weah'ın golleriyle 2-0 yenmeyi başardı. Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu böylece bu sezon ligde 5.golünü atarken toplamda da 11.golüne ulaştı. Golün pasını da Zeki Çelik verirken Burak Yılmaz ikinci yarıda oyuna girdi
Lille, Ligue 1'in 15.haftasında Dijon'u deplasmanda 2-0 yendi. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta ilk golü 19.dakikada Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı attı. Burak Yılmaz'ın ise 58.dakikada oyuna dahil oldu. Son anlarda Timothy Weah skoru belirledi.
Yusuf Yazıcı maçı 3 tanesi isabetli 4 şut ile tamamlarken oldukça etkili oldu. Lille ise böylece puan 32 yaptı ve zirvede yer aldı
Dijon - Lille ilk 11'ler
Dijon: Racioppi, Chafik, Manga, Panzo, Ngonda, Ndong, Diop, Chouiar, Celina, Sammaritano, Konate
Lille: Maignan, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Reinildo, Andre, Xeka, Bamba, Ikone, Yusuf Yazıcı, David