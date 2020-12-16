Dijon - Lille maç sonucu: 0 - 2

Lille, Ligue 1'in 15.haftasında Dijon'u deplasmanda 2-0 yendi. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta ilk golü 19.dakikada Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı attı. Burak Yılmaz'ın ise 58.dakikada oyuna dahil oldu. Son anlarda Timothy Weah skoru belirledi.

Yusuf Yazıcı maçı 3 tanesi isabetli 4 şut ile tamamlarken oldukça etkili oldu. Lille ise böylece puan 32 yaptı ve zirvede yer aldı





Dijon - Lille ilk 11'ler

Dijon: Racioppi, Chafik, Manga, Panzo, Ngonda, Ndong, Diop, Chouiar, Celina, Sammaritano, Konate

Lille: Maignan, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Reinildo, Andre, Xeka, Bamba, Ikone, Yusuf Yazıcı, David











