Dijital oyun dünyasını buluşturan GameX 2022 sona erdi

Dijital eğlence ve oyun sektörünün en önemli markalarını Türkiye'de buluşturan Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022, 4 günde on binlerce ziyaretçinin katılımıyla sona erdi. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara ilk gün olduğu gibi fuarın son gününde de ilgi büyüktü. Oyun severler sabahın erken saatlerinden itibaren fuar girişinde uzun kuyruklar oluştururken, içeri girmeyi başaran şanslı oyun tutkunları gün boyunca dünyayı peşinden sürükleyen birçok dijital oyunu oynama fırsatını yakaladılar. Bunun yanında yeni birçok dijital oyunun Türkiye prömiyerleri yapılırken, muhteşem şovlar ve ödüllü oyun turnuvaları da nefes kesti. Oyunlardaki asıl karakterler ile birebir aynı olan kostüm ve makyajlarıyla oyun tutkunlarının karşısına çıkan dijital oyun karakterleri de, GameX 2022 ziyaretçilerinin ilgi odağıydı.

Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyan Oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturan GameX, Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlendi. GameX 2022’ye yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markaları katılırken, muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, son teknoloji oyuncu ekipmanları da GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı.

GameX’te eğlence de doruktaydı

GameX 2022’nin sürprizi hafta sonundaki konseriyle Aleyna Tilki oldu. Genç yıldız, dijital oyun tutkunlarının buluşma noktası GameX 2022’deki PUBG Mobile standında bir konser verdi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen GameX 2022 hafta sonunda da tüm hızıyla sürdü. Fuarda ödüllü turnuvalar ve cosplay yarışmaları nefesleri kesti. Tüm dünyada milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçılarının yanında milyonlarca takipçili TikTok fenomenleri, Youtuber ve Streamerlar da büyük ilgi topladı. Herkesin katılabildiği ödüllü yarışmalar ile sayısız ödül ile hediye ürünler katılımcıların oldu. GameX 2022’de ayrıca seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da düzenlendi.