Digiturk’ü olana haftanın 7 günü spor şöleni

Digiturk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin tüm karşılaşmalarını, İngiltere Premier Ligi - EPL, İngiltere Championship Ligi - EFL, La Liga, Serie A, SPOR TOTO 1. Lig ve Turkish Airlines Euroleague başta olmak üzere, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen futbol ve basketbol ligleriyle pek çok önemli tenis turnuvasını ekrana taşıyan beIN SPORTS MAX kanallarını, 1 Şubat’tan itibaren sezon sonuna kadar tüm üyelerine hediye ediyor.

Türkiye’nin ilk ve lider dijital yayın platformu Digiturk, 20’inci yılında sürprizlerine devam ediyor. “Tüm Digiturk üyeleri”, 2018-2019 sezonu sonuna kadar futboldan, basketbola ve tenise kadar uzanan çok geniş bir yelpazede en seçkin ulusal ve uluslararası spor içeriklerini, beIN SPORTS MAX kanalları üzerinden izleyebilecek.

Tüm Digiturk üyeleri, 1 Şubat’tan itibaren sezon sonuna kadar beIN SPORTS MAX 1 ve beIN SPORTS MAX 2 kanallarında yayınlanacak, “UEFA Şampiyonlar Ligi”, “İngiltere Premier Ligi - EPL”, “İspanya La Liga”, “İtalya Serie A”, “English Football League Championship – EFL”, “Spor Toto 1.Lig”, “Turkish Airlines Euroleague” ve uluslararası tennis turnuvalarının heyecanını doyasıya yaşayacak.

Digiturk “Evin Yıldızı” paketi ayda sadece 19 TL

Digiturk “Evin Yıldızı” paketi ile ayda sadece 19 TL sabit ücretle, ulusal kanallara ek olarak popüler filmleri, dünyaca ünlü belgeselleri, eğlenceli çocuk kanallarını izlemek ve sezon sonuna kadar haftanın 7 günü spor keyfini yaşamak mümkün oluyor.