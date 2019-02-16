Diego Simeone'nin maaşı cep yaktı

Atletico Madrid’in başına 2011 yılında gelen Diego Simeone, sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

16 Şubat 2019, Cumartesi 07:18
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Diego Simeone'nin maaşı cep yaktı

Yıllık 15 milyon Euro (89.1 milyon TL) kazanacak Simeone, “Burada bir projemiz var ve bunu da başarıyla devam ettiriyoruz. Yönetime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Atletico’nun başarısı için 4 ayak çok önemli. Bunlar taraftarlar, yönetim, oyuncular ve teknik ekip” dedi. Geçtiğimiz günlerde 5. çocuğu dünyaya gelen 48 yaşındaki hoca, İspanyol kulübünde şu ana kadar toplamda 7 kupa kazandı. İki kez de Şampiyonlar Ligi finali oynayan Simeone'li Atletico, iki finalde de kupayı müzesine götürememişti.

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