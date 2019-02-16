Yıllık 15 milyon Euro (89.1 milyon TL) kazanacak Simeone, “Burada bir projemiz var ve bunu da başarıyla devam ettiriyoruz. Yönetime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Atletico’nun başarısı için 4 ayak çok önemli. Bunlar taraftarlar, yönetim, oyuncular ve teknik ekip” dedi. Geçtiğimiz günlerde 5. çocuğu dünyaya gelen 48 yaşındaki hoca, İspanyol kulübünde şu ana kadar toplamda 7 kupa kazandı. İki kez de Şampiyonlar Ligi finali oynayan Simeone'li Atletico, iki finalde de kupayı müzesine götürememişti.