La Liga yönetimi, ligin global çapta büyüyebilmesi adına Villarreal ile Atletico Madrid'in 8 Aralık Cuma günü oynayacağı lig maçını Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde oynatmayı planlıyordu. Konuyla ilgili olarak Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Valencia ile kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmanın öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arjantinli teknik adam, Villarreal müsabakasının başka bir ülkeye alınmasının kendilerini etkilemeyeceğini belirterek "İster Suudi Arabistan, ister Bolivya, ister Türkiye... Nerede istenirse orada oynarız." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler