Diego Simeone: Milli takım hocası, o ülkede yaşamalı

2011’den bu yana Atletico Madrid’in teknik direktör koltuğunda oturan ve İspanyol devi ile tam 8 kupa kazanan Diego Simeone’nin gündeminde milli takım vardı.

Özellikle Arjantinliler’in kendisini milli takımın başında görmek istemesi sorusunun sorulması üzerine tecrübeli hoca, “Milli takım antrenörü Arjantin’de yaşamalı. Ben 15 yıldır yurt dışındayım. Bana göre o koltuk için en ideal aday Marcelo Gallardo’dur. Bu bir öneri değildir, kalbimden geçeni söylüyorum” diye konuştu.

Uzun süredir hedeflerine ulaşamayan Arjantin, Lionel Scaloni yönetiminde Copa America’ya iyi başlayamadı. Tangocular, B Grubu’na 2-0’lık Kolombiya yenilgisi ile giriş yaptı.