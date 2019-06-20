Diego Simeone: Milli takım hocası, o ülkede yaşamalı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone, Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Marcelo Gallardo'nun kendisinden daha ideal bir aday olduğunu belirtti.

20 Haziran 2019, Perşembe 06:01
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Diego Simeone: Milli takım hocası, o ülkede yaşamalı

2011’den bu yana Atletico Madrid’in teknik direktör koltuğunda oturan ve İspanyol devi ile tam 8 kupa kazanan Diego Simeone’nin gündeminde milli takım vardı.

Özellikle Arjantinliler’in kendisini milli takımın başında görmek istemesi sorusunun sorulması üzerine tecrübeli hoca, “Milli takım antrenörü Arjantin’de yaşamalı. Ben 15 yıldır yurt dışındayım. Bana göre o koltuk için en ideal aday Marcelo Gallardo’dur. Bu bir öneri değildir, kalbimden geçeni söylüyorum” diye konuştu.

Uzun süredir hedeflerine ulaşamayan Arjantin, Lionel Scaloni yönetiminde Copa America’ya iyi başlayamadı. Tangocular, B Grubu’na 2-0’lık Kolombiya yenilgisi ile giriş yaptı. 

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