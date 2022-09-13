İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Todofichajes'te yer alan habere göre Atletico Madrid, Teknik Direktör Diego Simeone'nin isteği üzerine, Leicester City'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı orta saha Youri Tielemans ile ilgileniyor.

İspanyol ekibinin yıldız futbolcuyla daha önce de ilgilendiği belirtilirken, Diego Simeone'nin Tielemans'ın futbolunu çok beğendiği ve sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle transfer için bulunmaz bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı.

Sözleşme yenilemeyi düşünmüyor

Leicester City'deki sözleşmesinin son senesine giren 25 yaşındaki futbolcu, takımıyla sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Belçikalı futbolcunun ayrılık kararı nedeniyle geçtiğimiz transfer döneminde birçok kulübün devreye girdiği de iddialar arasında yer aldı.

Transfer kolay değil

Ancak transfer Atletico Madrid için kolay olmayacak. Transferi için imza parası isteyen Belçikalı yıldızın, en yüksek teklifi veren kulübü tercih etmesi bekleniyor.

2019 yılında Monaco'dan Leicester City'ye transfer olan Tielemans, İngiliz ekibiyle bugüne kadar 165 maçta forma giydi ve 24 gol, 25 asist kaydetti.







