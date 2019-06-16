Futbol kamuoyunun Sergio Ramos ile Pilar Rubio'nun sıra dışı düğün törenine kilitlendiği sırada Atletico Madrid'in 49 yaşındaki hocası Diego Simeone de dünya evine girdi. Arjantinli teknik adam, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Carla Pereyra ile Buenos Aires'te hayatını birleştirdiğini duyurdu.

Uzun süredir birlikte olduğu model sevgilisinden Francesca ve Valentina adlarında iki kızı bulunan Simeone, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ailelerimizle gerçekleşen samimi bir törenin ardından resmen evlendik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Başarılı hocanın bir önceki eşi Carolina Baldini'den de üç çocuğu bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler