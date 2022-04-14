Diego Simeone: Ben kendi taraftarımı alkışladım

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City'ye deplasmanda 1-0 kaybetmesi sonrasında kendi sahasında da 0-0 berabere kalarak elenen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone açıklamalarda bulundu. Maç sonrasında karşılaşma ile ilgili görüşlerini belirten tecrübeli teknik adam, harika bir takıma karşı yenildiklerini ifade ederken, son dakikalarda yaptığı alkış hakkında konuştu.

İşte Simeone'nin o sözleri:

Ben Guardiola'nın takımını değil, kendi takımımın çabasını alkışladım. Vakit geçirmelerine ise bir şey diyemem, sahadaki hakemin kararıdır. Rakibimizi tebrik ediyoruz, kim olduğumuzla ve buraya kadar gelişimizle gurur duyuyoruz.

Ne olursa olsun kazanmak istemiştik. Elendiğimiz için üzgünüm ancak harika bir takıma elendik. City, normalde 3-4 gol atıyor ve biz, onları durdurmayı başardık.