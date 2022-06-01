Diego Rossi’ye 7 milyon Euro

Yönetim, sezon başında Los Angeles’tan kiraladığı Uruguaylı yıldızın bonservisini lig bitmeden önce 5.5 milyon Euro’ya almıştı. Rossi, özellikle sezonun ikinci bölümünde çok iyi bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekiplerinin dikkatini çekti.

Flamengo, Pereira’nın çalıştırdığı Corinthians ve Palmeiras’ın Rossi’yi transfer etmek istediği kaydedildi. Hatta Palmeiras’ın harekete geçip, 7 milyon Euro’luk teklif yaptığı ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.