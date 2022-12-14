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Diego Rossi'nin talipleri artıyor!

Fenerbahçe ile bu sezon iyi bir performans gösteren Uruguaylı yıldız Diego Rossi'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Golcü futbolcuya son olarak İtalya'nın köklü kulübü talip oldu.

14 Aralık 2022, Çarşamba 15:23 Son Güncelleme:
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Diego Rossi'nin talipleri artıyor!

İtalyan basını Fenerbahçe 'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Çizme'den talip olduğunu iddia etti. Habere göre Serie A ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor.

İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Rossi'yi ilk olarak ABD’nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla kiralamış sonrasında ise 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 3 gol atıp, 7 asiste imza attı.

Rossi, Urugauay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş kadroda yer almış ancak nihai kadroda kendine yer bulamamıştı. (TRT Spor)


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