İtalyan basını Fenerbahçe 'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Çizme'den talip olduğunu iddia etti. Habere göre Serie A ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor.

İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Rossi'yi ilk olarak ABD’nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla kiralamış sonrasında ise 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 3 gol atıp, 7 asiste imza attı.

Rossi, Urugauay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş kadroda yer almış ancak nihai kadroda kendine yer bulamamıştı. (TRT Spor)







