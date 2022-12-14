İtalyan basını Fenerbahçe 'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Çizme'den talip olduğunu iddia etti. Habere göre Serie A ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor.
İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe, Rossi'yi ilk olarak ABD’nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla kiralamış sonrasında ise 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 3 gol atıp, 7 asiste imza attı.
Rossi, Urugauay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş kadroda yer almış ancak nihai kadroda kendine yer bulamamıştı. (TRT Spor)