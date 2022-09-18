Diego Rossi: Şu ana kadar iyi gidiyoruz, doğru yoldayız

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Alanyaspor 'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte Diego Rossi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Diego Rossi, "Takım kazandığı zaman, mutlu oluyorsunuz. Bugün takımın hem 3 puanı aldı hem de iyi futbol oynadı bu nedenle mutluyum." dedi.

Fenerbahçe'nin hedefleri

Fenerbahçe'nin hedefleri hakkında konuşan Uruguaylı futbolcu, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Şu ana kadar iki kulvarda da iyi gidiyoruz. Bu yolda devam etmek istiyoruz doğru yoldayız." sözlerini dile getirdi.

Milli Takım sözleri

Uruguay Milli Takımı'na çağrılması ile ilgili gelen soruya ise Rossi şu şekilde cevap verdi: "Her zaman ülkenizin formasını giymek büyük bir gururdur. Ben de tekrar çağrıldığım için çok mutluyum Benim için güzel bir mücadele olacak."



