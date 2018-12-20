Diego Reyes: Mücadelemiz devam edecek

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-2'lik skorla mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı ilk maçta da rakibine 1-0'lık skorla mağlup olan ev sahibi ekip bu sonuçla kupaya veda ederken, Fenerbahçe ise adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Mücadelenin ardından Diego Reyes önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Reyes'in maç sonu açıklamaları:

"Fenerbahçe şu ana kadar kendi seviyesini, oynayabileceği seviyesini göstermedi. Çok çalışıyoruz bunun için, Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getirmek için mücadelemiz devam edecek."