Diego Reyes ile devam

Skrtel’in riske edilmeyeceği ve Medipol Başakşehir karşılaşmasını bekleyeceği aktarıldı. Bu nedenle Çaykur Rizespor maçında Roman Neustadter’in yanında Reyes’in görev yapacağı belirtildi.
(Milliyet)
Skrtel’in riske edilmeyeceği ve Medipol Başakşehir karşılaşmasını bekleyeceği aktarıldı. Bu nedenle Çaykur Rizespor maçında Roman Neustadter’in yanında Reyes’in görev yapacağı belirtildi.
(Milliyet)
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