Diego Reyes ile devam

Sarı-lacivertli takımda savunma hattında Diego Reyes oynamaya devam edecek.

28 Eylül 2018, Cuma 08:21
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Skrtel’in riske edilmeyeceği ve Medipol Başakşehir karşılaşmasını bekleyeceği aktarıldı. Bu nedenle Çaykur Rizespor maçında Roman Neustadter’in yanında Reyes’in görev yapacağı belirtildi.

(Milliyet)

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