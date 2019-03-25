Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı stoper Diego Reyes'i devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiralık olarak göndermişti.

Sarı Lacivertliler'deki kontratı 2020 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki savunmacıyla ilgili olarak menajeri Matias Bunge'den AS gazetesinin Meksika edisyonuna flaş bir açıklama geldi. Bunge, oyuncusunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Diego, şu anda Leganes'te kiralık olarak oynuyor. Sezon sonu geldiğinde bonservisini hâlen elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmek zorunda. Bu durumun değişip değişmneyeceğiyle ilgili şu an için bir şey söyleyemem."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler