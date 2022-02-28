Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'ya transfer olan Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Diego Perotti, Sarı-Lacivertli kulüpteki dönemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı istediği etkiyi yapamayan ve sezon başında yollarını ayıran Diego Perotti İtalyan basınına konuştu. Yeni takımının ligde kalma mücadelesi hakkında konuşan Perotti, "Maalesef bu sadece bize bağlı değil, ancak önümüzde hala oynamadığımız maçlar var ve birçok puan var. Tüm başa baş maçları kazanmaya başlamalıyız. Sıfırdan başlamak gibi Her şeyimi vermek için buradayım." sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe sözleri

Açıklamalarında Fenerbahçe döneminden de bahseden 33 yaşındaki futbolcu, "Maalesef Fenerbahçe'de birçok sakatlık yaşadım ve sonrasında kulüple sorunlar yaşadım. Terk edilmiş hissettim. Belli bir yaşta ayrıca her zaman profesyonel davranmama rağmen bunu hak etmedimi." dedi.

Sakatlıkları nedeniyle Perotti, Sarı-Lacivertli takımla yalnızca 4 maçta forma giyebilmiş ve bu maçlarda 3 kez fol atma başarısı göstermişti.



