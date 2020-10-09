Diego Perotti: Takımın kapasitesi oldukça yüksek

“Fenerbahçe gibi önemli bir ekibe katılmak mutluluk verici. Kendi tecrübemle takıma katkıda bulunacağıma inanıyorum çünkü takımında kapasitesi oldukça yüksek ve geniş. Bu kapasite ile beraber başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum bu sene.”

‘Emre Belözoğlu sorularımı güzel cevapladı’

“Emre Belözoğlu ile iki kez internet üzerinden görüşme yaptık. Kendisi, benim Fenerbahçe’ye gelmemi söyledi. Benimde sorularım vardı şehir ve takımla alakalı, çok güzel cevapladı. İkinci görüşmede ise daha resmi konuştuk. Nasıl olacağı, kontrat durumu ile ilgili...Ocak ayından beri sıkıntılı bir sürecim vardı ama son 2-3 gün kala her şey netleşti ve buraya geldim.”

‘Tarihi başarılarla dolu’

“Öncelikle Cengiz Ünder ile konuştum, Roma’dan takım arkadaşımdı ve çok iyi bir oyuncu. Şehir ve takım hakkında çok güzel şeyler paylaştı benimle. Burada daha önce oynamış Güney Amerikalılar ile de konuştum. Onlarla konuştuktan sonrada gelmek için hiçbir şüphem olmadı. Şu ana kadar gördüklerimle de çok mutluyum. 32 yaşında biri olarak Roma’dan Fenerbahçe gibi bir takıma gelme şansım oldu ve bunu da değerlendirmek istedim. Fenerbahçe bu zamana kadar tarihinde bir çok başarıya sahip, kupalara sahip ve bunu tutku ile yapan bir takım.”

‘Doğru bir karar aldım’

“İtalya’dan ayrılmak tabii zor bir karardı benim için. Roma’dan buraya gelerek doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Sosa ile de konuştum buraya gelmeden önce. Ortega’yı tanımıyorum ama onur ve gurur duyduğumuz bir oyuncu. Tekrar söylüyorum burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”

‘Galatasaray derbisini duydum’

'Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini daha önceden de duymuştum. Derbilerde daha önce de bulunmuştum. Bunlar güzel şeyler, futbolda ben hâlâ mücadeleciyim. Hırsım da yüksek. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Umarım bu sene galip gelen biz oluruz ve kupa kaldırırız.”

‘1 hafta içinde takıma katılırım’

“Futbolda sakatlık riski her zaman var. Tabii ki yaş ilerledikçe daha fazla sakatlık oluyor ya da geri dönüş uzun oluyor. 32 yaşında bir profesyonelim. Doğal olarak da bu oyun için yaşıyorum hayatımı. Kas sakatlığım var, çok ciddi değil sanırım. 1 hafta içinde takıma döneceğimi düşünüyorum.”

‘Sol açıkta daha rahatım’

“Sol açıkta gerçek potansiyelimi gösterdiğimi düşünüyorum. Bu seviyedeki oyuncular olarak her mevkide oynayabiliyoruz. Ama son karar teknik direktörümüzün. Nerede ihtiyaç varsa orada görev alırız. Ama sol açıkta daha rahat görev aldığımı söyleyebilirim.”

‘Sarı-Lacivert motivasyon kaynağı’

“Futbol çok güzel bir oyun. Benim için takımın rengi bir artı. Daha önce ben de babam da bu renklerde (Boca Juniors) bulunduk. Ufak da olsa benim için motivasyon kaynağı. Onur duyuyorum aynı renkler altında olmaktan. Kendimi bu renklere daha yakın hissediyorum.”

‘‘‘Buradaki atmosfer Güney Amerika gibi’’

“Küçüklüğümden beri futbolu çok seviyorum. Başka ligleri de takip ediyordum. Özellikle İngiltere olsun İspanya olsun. Daha önce buradaki (Süper Lig) maçları da izledim. Buradaki atmosfer, ambiyans gerçekten Güney Amerika’ya çok benziyordu ve bu tutkuyu görünce çok hoşuma gitmişti.”

‘Öne gitme isteği olan bir takım’

“Karagümrük maçında oyun açısından her zaman öne doğru gitme isteği olan bir takım gördüm. 2-0’dan sonra da bunu güzel bir şekilde koruduk. Karşı taraf da başlangıçtaki gibi bir oyun sergilemedi. Beraberlik için oyun stillerini değiştirdi. Burada da biz en azından skoru korumayı başardık. En önemlisi kazanmak.”

‘İnsanların tavrı arkadaşça’

“Şehri çok gezemedim. Bu nedenle insanları fazla tanıma imkanım olmadı. Ancak otelde kalıyorum ve gördüğüm kadarıyla insanlar çok sıcakkanlılar. İnsanların bana olan tavırları çok arkadaşçaydı. Bunu beklemiyordum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Buraya geldiğim için, Fenerbahçe’ye gelme kararı aldığım için çok mutluyum.”

Fenerbahçe’de giyeceği 21 numaralı formayla poz veren Perotti, “10 numarayı çok seviyorum ama bu formayı alma şansım yoktu. Bana sunulan opsiyonlara baktım ve 21’i tercih ettim” diye konuştu.