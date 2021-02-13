Diego Perotti sol kanat mevkisinde oynayan bir futbolcudur. Diego Perotti çifte vatandaş olan bir futbolcudur. Avrupa’da ki en iyi kulüplerde oynama şansı elde etmiş bir futbolcudur. Kariyerine ş uanda Türkiye’de devam ettiren Diego Perotti bedelsiz bir şekilde Süper Lig'e transfer olmuş ve burada futbol oynamaktadır. Diego Perotti sağ ayaklı bir futbolcudur. Forvette ve sol kanatta da forma giyebilmektedir. Diego Perotti 179 cm boyundadır. Doğduğu ülkede futbol hayatına başlayan Diego Perotti süper lig ekibi ile 1 sene daha sözleşmesi bulunmaktadır. Diego Perotti sol kanatın yanı sıra on numara mevkisinde de forma giymektedir. Diego Perotti 2017’de 20 milyon euroluk bonservis değeri ile tarihinde ki en yüksek bonservis değerine ulaşmıştır.

Diego Perotti nereli?

Diego Perotti Arjantin’in Moreno şehrinde doğmuştur. Arjantin asıllı futbolcu olan Diego Perotti aynı zamanda İspanya’da da forma giymektedir.

Diego Perotti kaç yaşında?

Diego Perotti 1988 doğumlu olup 33 yaşındadır.

Diego Perotti Süper Lig’de hangi takımlarda oynadı?

Diego Perotti Süper Lig'de Fenerbahçe’de oynamaktadır.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye İtalya kulüplerinden olan Roma A.S kulübünden gelmiştir. 2021 yılı itibari ile Fenerbahçe’de forma giymektedir.

Diego Perotti'nin maaşı ne kadar?

Diego Perotti Fenerbahçe’de yıllık 1 milyon Euro kazanmaktadır.

Diego Perotti’nin futbol kariyeri

Diego Perotti Arjantin’in Morene şehrinde dünyaya gelmiştir. 12 yaşında iken Arjantin kulüplerinden olan Boca Juniors altyapısına başlamıştır. Diego Perotti antrenörler tarafından beğenilmiş ve 2 yıl burada futbol hayatını sürdürmüştür. Diego Perotti bir başka Arjantin kulübü olan Deportivo Moron kulübü ile anlaşarak 2002 – 2006 yılları arasında forma giymiştir. Diego Perotti 2006 yılında ise son altyapısında forma giydiği kulüp ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Profesyonel sözleşmeye göre bu takımda 1 yıl oynayabilmiştir.

Diego Perotti daha sonra sözleşmesini fesh ederek Sevilla kulübüne bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. İspanya la ligada başlayan serüveni 2007 yılında başlamıştır. 2007 yılında Sevilla B takımı ile birlikte 52 maçta forma giyebilmiştir. Diego Perotti 2009 yılına kadar İspanya takımının yedek takımında forma giydikten sonra Sevilla’nın a takımına transfer olmuştur. Sevilla a takımı ile toplam 117 maçta forma giyerek dalya demiştir. 2014 yılında ülkesinin takımlarından olan aynı zamanda altyapıda da forma giydiği kulübe kiralanmıştır. Boca Juniors ekibinde 2014 yılında sadece 6 ay forma giyebilmiştir.

Diego Perotti 2014 yılında ise İtalya macerası başlamıştır. İtalya’nın Genoa ekibi 350 bin Euro bedel karşılığında kulübe transfer olmuştur. Roma kulübü tarafından da beğenilen Diego Perotti’yi Roma satın alma opsiyonu ile birlikte 2016 yılında kiralamıştır. Roma kulübü daha sonra 9 milyon euroluk bonservis bedelini ödeyerek oyuncuyu satın almıştır. Roma’da kariyerinde en fazla forma giydiği takımlardan birisi olmuştur. İtalya liginde Roma ile birlikte şampiyonlar ligi maçlarında da sahne almıştır. Diego Perotti Roma’nın değişilmez 11 oyuncularından bir tanesi olmuştur. Roma kulübünde tam 4 sene futbol yaşantısını sürdürmüştür.

Diego Perotti 2020 yılında ise Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. Roma ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe’ye bedelsiz transfer olan Diego Perotti’nin 2020 yılında süper lig kariyeri başlamıştır. 2020’nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye gelen Diego Perotti 4 maçta oynayarak 3 gol atmıştır. Diego Perotti Fenerbahçe spor kulübünde şuan 11 numaralı formaya sahiptir.

Diego Perotti’nin Milli Takım performansı

Diego Perotti 2009 yılında Arjantin milli takımını tercih etmiştir. Arjantin milli takımı ile 5 maça çıkmıştır. Diego Perotti 2009 yılından beridir Arjantin milli takımında forma giymektedir.

Diego Perotti’nin performans istatistikleri

Diego Perotti kariyerinde en fazla İtalya liginde forma giymiştir. İtalya liginde hem Genoa forması ile hem de Roma formasını giyen Diego Perotti 149 maçta forma giymiştir. 149 maçta ise 31 gol atarak 27’de asist yapmıştır. Diego Perotti daha sonra ise İspanya liginde La Liga’da forma giymiştir. La Liga’da 100’ü aşkın maçta forma giymiştir. Diego Perotti’nin La Liga performansında 9 golü ve 19 tane de asisti bulunmaktadır.

Diego Perotti bir dönem İspanya 2. Liginde de forma giymiştir. 52 maçta forma giyen Diego Perotti 3 gol atmıştır. Süper ligde ise şuana kadar 4 maçta forma giyen Diego Perotti 3 gol atmıştır.