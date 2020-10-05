Diego Perotti, son 7 yıl içerisinde İtalya Ligi Serie A’nın en iyi hücum oyuncularından biri olduğunu gösterdi. İspanyol ekibi Sevilla’dan Genoa’ya geldiğinde birçok insanın onunla ilgili şüpheleri vardı. Özellikle kolay sakatlandığını düşünüyorlardı. Hocası Gasperini ile 3-4-3 sisteminde driplingleri ve asistleriyle fark yaratabileceğini gösterdi. Arjantin döneminden ona El Monito (Küçük maymun) lakabını takmışlardı. Roma döneminde sol tarafta kullanıldı ve sağ ayaklı oyuncu olarak etkili oldu. Topa sahip olma, çeviklik ve top sürme dikkat çeken yetenekleri arasında.

21 penaltının 19’unu gole çevirdi

Ayrıca İtalya kariyerinde Perotti’nin, çok iyi bir penaltıcı olduğunu daha iyi anladık. Serie A kariyerinde kullandığı 21 penaltının 19’unu gole çevirdi, kaçırdığı 2 penaltı da 2017 yılında yaşandı. Roma tarihinde en önemli iz bıraktığı maç 2016- 17sezonunda Francesco Totti’nin vedasnıda 3-2 kazanılan Genoa maçında attığı goldü. Başkent ekibi son dakikadaki bu golle, sezonun son maçında Şampiyonlar Ligi potasına girdi. Son iki sezonda çok fazla sakatlanması ve yaklaşık 3.5 milyon Euro’luk (Kulübün en çok kazanan 4. oyuncusu konumundaydı.) senelik ücretiyle kulüp için ağır bir yük gibi gözükmeye başladı. Geçen sezonun son 2 ayını sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

Sosa örneğinden yola çıkarsak…

Roma’nın hocası Fonseca, taktik gereği ona fazla şans vermedi. Perotti eğer sağlıklı bir oyuncu olduğunu kanıtlarsa, İtalya’ya göre kalite anlamında daha düşük gözüken Süper Lig’de bir yıldız haline gelebilir. Bunu söylememin nedeni ise; Jose Sosa’nın Türkiye’de harika işler yaptıktan sonra Milan’da aynısını yapamaması ancak 35 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe’de fark yaratabilmesi… Ben Perotti’ye güveniyorum ve iyi işler yapacağına inanıyorum.

Çağrı Davran







