2022 Dünya Kupası öncesi bazı yıldız oyuncular sakatlıkları nedeniyle turnuvada yer alamazken, bazıları ise kupa öncesi antrenmanlarda sakatlandılar.

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Özellikle Fransa Milli Takımı turnuva öncesi yapılan son iki antrenmanda şoke eden iki sakatlık yaşadı. Önce Leipzig ile muhteşem bir performans sergileyen Christopher Nkunku sakatlandı.

Antrenmanda Camavinga'nın müdahalesiyle yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ciddi olması sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Yıldız oyunucunun yerine Frankfurt'da forma giyen Randal Kolo Muani kadroya davet edildi.

KARIM BENZEMA DA SAKATLANDI

Geçen sezon Real Madrid forması altında gösterdiği performansla ballon d'Or ödülüne layık görülen Karim Benzema, Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.





Kupanın başlamasına sayılı günler kala Fransa Milli Takımı, tecrübeli golcünün sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Teknik Direktör Didier Deschamps, yıldız oyuncunun yerine herhangi bir ismi kadroya davet etmeyeceğini açıkladı.

DIEGO LUGANO'DAN İLGİNÇ İDDİA

Fenerbahçe 'nin 2006 yılında Sao Paulo'dan transfer ettiği Diego Lugano, gösterdiği performansla taraftarların adeta sevgilisi haline gelmişti.

2011 yılında sarı - lacivertlilerden, 3 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olan başarılı oyuncu, kariyerini de Sao Paulo'da tamamlamıştı.





ESPN Brezilya'ya konuşan Diego Lugano, Fransa Milli Takımı ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Lugano, Benzema'nın sakatlanarak kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak; "Fransa Milli Takımı'nda Benzema'nın kadrodan çıkarılmasından memnun olan oyuncular olduğuna eminim. Bunlardan bazılarıyla takım arkadaşıydım" ifadelerini kullandı.





2011-2013 yılları arasında Paris Saint-Germain formasını giyen Lugano'nun o dönemden iki takım arkadaşı şu anda Fransa Milli Takımı ile Katar'da bulunuyor. Bu isimler kaleci Alphonse Areola ve orta alan oyuncusu Adrien Rabiot...

"URUGUAY, BREZİLYA VE ARJANTİN'DE OLMAZ"

Lugano, Fransa Milli Takımı ile ilgili yaptığı açıklamaya; "Bu durum Uruguay, Brezilya ve Arjantin'de asla yaşanmaz. Sadece teknik olarak değil, bunun kişilikle de çok ilgisi var" diye konuştu.

Diego Lugano, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 188 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşarken, altı kez de asist yaptı.

Uruguaylı eski oyuncu, ülkesinin milli takım formasını da 95 kez giymeyi başardı.



