Türkiye'ye gelen ve önemli futbolculardan bir tanesi de Diego Lugano'dur. Fenerbahçe efsanelerinden olan Lugano, hem Avrupa futbolunda hem de kendi ülkesi Uruguay'da futbol adına önemli başarılara imza atmış bir futbolcudur. Diego Lugano, uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında yer almaktadır. Lugano, stoper bölgesinde görev yapmaktadır.

Diego Lugano nereli, kaç yaşında?

Diego Lugano, 2 Kasım 1980 tarihinde Uruguay''ın Canelones bölgesinde dünyaya gelmiştir. 41 yaşında olan Lugano, 1.88 boyundadır. Diego Lugano, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2006 - 2011 yıllarında forma giymiştir. Özellikle Fenerbahçe tarihinin unutulmaz şampiyonluğu olan 100. yıl şampiyonluğunda ve 2007 - 2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştır. Lugano, bir defans oyuncusu olmasına rağmen 2010 - 2011 sezonunda 9 gol atarak o sezon Alex, Niang ve Semih Şentürk'ün ardından Fenerbahçe'de en fazla gol atan 4. oyuncusu oldu.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Diego Lugano, Fenerbahçe'ye Brezilya Seria A takımlarından São Paulo'dan 2006 yılında 7.5 Milyon Euro bedel ile transfer oldu. Transferi Türkiye'de büyük bir yankı yaratan Diego, sergilediği performans ile de büyük beğeni toplamıştır.

Diego Lugano futbolu ne zaman bıraktı?

Diego Lugano, 2017 yılında São Paulo takımında aktif futbol kariyerini noktaladı. Bu tarihten sonra herhangi bir takımda futbolcu veya teknik heyet olarak görev almadı. Ancak futbol ile arasına mesafe koymayan Diego Lugano, kıtasındaki bazı televizyon kanallarında, Avrupa'da ve önemli derbi maçlarda Türkiye'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. Bunların yanı sıra ara ara gazetelere de önemli futbol gelişmeleri hakkında hem köşe yazarlığı hem de yorumcu olarak katkıda bulunuyor.

Diego Lugano hangi takımlarda oynadı?

Aktif profesyonel futbol kariyerine Uruguay'ın Nacional takımında 1999 yılında forma giyerek başlayan Dieogu Lugano;

- 2002 - 2003 sezonunda Plaza Colonia takımında kiralık olarak

- 2003 - 2006 yılları arasında Brezilya'nın São Paulo takımında,

- 2006 - 2011 yılları arasında Fenerbahçe'de

- 2011 - 2013 yılları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint German'de,

- 2013 sezonunda İspanya La Liga takımlarından Malaga'da kiralık olarak,

- 2013 - 2014 sezonunda İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'da,

- 2015 sezonunda İsveç'in birinci ligi Allsvenskan'ın BK Häcken takımında,

- 2016 sezonunda Paraguay'In Cerro Porteño takımında forma giydi.

Son olarak 2016 - 2017 sezonunda Avrupa'ya transfer olduğu ve kariyerinde önemli bir basamak olarak gördüğü São Paulo takımında aktif futbol yaşantısına nokta koydu.

Diego Lugano'nun sportif başarıları nelerdir?

Diego Lugano, hem sportif kariyerinde hem de kişisel olarak büyük başarılar elde etmiştir. 2007 - 2008 sezonunda Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile takımının çeyrek finale yükselmesinde büyük bir katkı sağladı. O sezon, Chelsea'ye elenerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe son 16 turunda o dönemin önemli yıldızlarının bulunduğu Sevilla'yı elemişti. Lugano, bu maçların ilk ayağında bir gol atarak bir üst tur yolunda önemli bir performans göstermişti.

Diego Lugano'nun sportif başarılar ise kulüpler bazında şu şekildedir;

- Copa Libertadores (Güney Amerika Şampiyonlar Ligi) Şampiyonluğu: 2005

- Brezilya Ulusal Kupası Campeonato Paulista: 2005 (São Paulo)

- FİFA Dünya Kulüpler Kupası: 2005 (São Paulo)

- Brezilya Serie A Şampiyonluğu: 2006 (São Paulo)

- 2006 - 2007 ve 2010 - 2011 Süper Lig Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

- Türkiye Süper Kupası 2007 - 2009 (Fenerbahçe)

Diego Lugano'nun Milli Takım kariyeri

Diego Lugano, kendi ülkesinde de önemli bir futbolcu olarak bilinmektedir. Uruguay ile ilk olarak 2003 yılında ilk olarak milli takıma ayak basan Lugano, 2006 yılında kaptanlık pazubandını taktı. Milli takımının toplam 95 maçında forma giyen Lugano, 9 gol atma başarısını gösterdi. 2011 yılında Güney Amerika Futbol Şampiyonası olarak bilinen Copa América şampiyonluğu yaşayan Diego Lugano ayrıca 2010 yılında da FİFA Dünya Kupası'nda dördüncülük başarısını elde etti. Uruguay, o yıl Hollanda'ya elenerek kupaya veda etmişti.

Diego Lugano'nun bireysel başarıları

2015 yılında UEFA'nın Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen en iyi 10 oyuncusu arasında yer alan Lugano ayrıca Brezilya'nın ünlü spor gazetesi Globo Esporte tarafından da Altın 11'de kendine yer buldu.