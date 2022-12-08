Diego Lugano: 'En büyük Fenerbahçe'

Uruguaylı eski futbolcu Diego Lugano, İstanbul'a geldi. Çocuklarıyla birlikte stadı gezen Lugano, yıllar geçmesine rağmen taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.





Ziyaret esnasında Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Lugano, “Burada olduğum için çok mutluyum ve aynı zamanda karışık duygular besliyorum. Çocuklarımla birlikte ilk defa yıllar sonra burada bulunuyorum. Bu çok özel bir durum. Çünkü biz burada yaşarken çocuklarım çok küçüklerdi. Şimdi birer yetişkinler. Benimle birlikte bu sahada olmaları çok güzel.” dedi.

FENERBAHÇE AİLESİNİN BİR PARÇASI VE TARAFTARI OLARAK MAÇLARI İZLEMEYE DEVAM EDİYORUM

Teknik Direktör Jorge Jesus ve takımdan övgüyle bahseden Uruguaylı eski futbolcu, “Takım ve teknik direktör çok iyi. Ben burada oynarken, takımda çok fazla Güney Amerikalı oyuncu vardı. Şu anda da öyle olduğu için mutluyum. Fenerbahçe ailesinin bir parçası ve taraftarı olarak maçları izlemeye devam ediyorum. Teknik Direktörü beğeniyorum, iyi taktikleri ve iyi yönlendirmeleri olduğunu düşünüyorum. Kariyerinde Avrupa’da ve Brezilya’da oldukça başarılıydı. Ben Sao Paulo’da oynarken, Jorge Jesus Flamengo’yu çalıştırıyordu. Kendisine büyük bir saygım var. Taraftarlar da onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu görüyor, o da bu yolda ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIN BANA İLGİSİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Taraftarların kendisine gösterdiği ilgi içinse Lugano, “Yıllar geçse bile taraftarların bana gösterdiği saygı ve ilgiden dolayı çok mutluyum. Beraber uzun ve dolu dolu yıllar geçirdik. Yıllar sonra buraya geldiğimde sevginin ne kadar önemli olduğunu ve bu kulüp için yaptığım fedakarlıklara fazlasıyla değdiğini görüyorum. Bana göre kimse benim bu takıma ve taraftara olan sevgimi sorgulayamaz. O yüzden çok mutluyum.” dedi.

Diego Lugano, röportajı oğullarıyla birlikte ‘En Büyük Fenerbahçe’ diyerek noktaladı.







