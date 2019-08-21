Diego Laxalt transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Yaz transfer döneminin başından bu yana sol bek arayışında olan Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Laxalt için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. 26 yaşındaki yıldız ismin menajeri Ariel Krasouski, dün Milan yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Krasouski, "Son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Şu anda hem Milan hem de Diego için en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız, yönetimle uyumlu bir şekilde ilerliyor. Birkaç kulüple görüşme hâlindeyiz ama şu an için somut bir şey yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki Diego, yalnızca kiralık olarak başka bir takıma gidebilir." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler