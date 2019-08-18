Diego Laxalt transferindeki kritik tarih açıklandı!

Yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana sol bek arayışında olan Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Diego Laxalt için teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Serie A deviyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyla ilgili nihai kararın verileceği tarih ise ortaya çıktı.

Oyuncunun menajerliğini yapan Ariel Krasouski, İtalya'da yayım yapan Milan News adlı internet sitesine verdiği röportajda "20 Ağustos salı günü Milan yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Diego, kariyerini İtalya ya da başka bir ülkede sürdürebilir. Bizim için önemli olan, büyük bir takıma gitmesi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler