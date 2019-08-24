Diego Laxalt transferinde sıcak gelişme!

Yaz transfer döneminin başından bu yana sol bek arayışı içinde olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Diego Laxalt olmuştu. Daha önce Milan tarafından başka bir kulübe kiralanacağı açıklanan Uruguaylı futbolcunun Atalanta'ya yakın olduğu iddia edilse de taraflar arasında şu ana dek yapılan görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği öğrenildi.

İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport ve Corriere della Sera gazeteleri, Milan'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun Atalanta tarafından kendisine önerilen 800 bin euroluk teklifi çok düşük bulduğunu duyurdu. Yıldız ismin Serie A ekibiyle anlaşamaması hâlinde ise Fenerbahçe ve Olimpik Marsilya'nın transfer için devreye girmeye hazır olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler















