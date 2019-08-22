Yaz transfer döneminin başından bu yana sol bek arayışında olan Fenerbahçe'nin son olarak Milan'ın Uruguaylı yıldızı Diego Laxalt'ı gündemine aldığı iddia edilmişti. Serie A devinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili İtalyan basınından gelen son haberlerse Sarı Lacivertliler'i üzdü.

Ülkede yayın yapan Sky Sport televizyonu, bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Atalanta kulübünün oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Milan kulübüyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Laxalt'ın temsilcilerinin bugün Atalanta yöneticileriyle bir araya gelerek transferi sonuçlandırmaya çalışacağı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler