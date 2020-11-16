Atletico Madrid'in eski golcüsü Diego Forlan, Lionel Messi ile Barcelona arasında yaşanan kriz hakkında konuşurken, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Forlan, Marca Sport Weekend'e yaptığı açıklamada Messi'nin Barcelona'da kalma kararını önemsemezken, Arjantinli yıldız olmadan da La Liga'nın büyük bir lig olacağını dile getirdi:

"Messi'nin Barcelona'da kalma kararının bir lütuf olduğunu söyleyemem. Açıkçası La Liga, farklı kulüplerde oynayan iyi oyuncular sayesinde büyüdü. La Liga, La Liga'dır ve kulüpler daha önemlidir. Yine de Messi'nin kalması iyi bir şey. Suarez ayrıldı. İkisi de harika oyuncular. Her şey değişiyor ancak La Liga her zaman var olacak. 90 yılı aşkın bir tarihi var ve daha önce büyük yıldızlar buradaydı. Burada olmaya da devam edecekler."

beIN Sports