Önce kaptanlığını elinden aldığı ardından da bir süreliğine kadro dışı bıraktığı Mauro Icardi krizini yeni çözebilen Serie A devi Inter'le ilgili gündemi sarsan bir açıklama geldi.

Milano ekibinin eski futbolcularından Diego Forlan, ESPN'e yaptığı açıklamada "Inter, Icardi'yi sattığı takdirde Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ı alacak. Kulübün içinden bazı kişiler bana bunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Atletico ile 2023 yazına dek sözleşmesi bulunan Fransız golcünün sözleşmesinde 120 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Yıldız isim, uzun bir süredir Barcelona'nın transfer gündemini meşgul ediyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler