İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'den ayrılan ve Türkiye'de birçok takımla ismi geçen Diego Costa'nın geleceği merak ediliyor. Şu anda serbest oyuncu konumunda bulunan Costa'nın Premier Lig takımlarından aldığı teklifleri reddettiği belirtiliyor.

6 Premier Lig ekibinin Diego Costa için sezon sonuna kadar bir anlaşma teklifleri yaptıkları fakat oyuncunun daha uzun süreli bir sözleşme adına teklifleri reddetitği aktarılmakta.

Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif alan Diego Costa'nın 2.5 yıllık 13 milyon Pound düzeyinde bir sözleşme istediği iddia ediliyor.