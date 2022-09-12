En son Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen tecrübeli golcü Diego Costa, Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Wolverhampton Wanderers 33 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2023 yılına kadar anlaşmaya vardı.

Şu anda İngiltere'de bulunan ve sağlık kontrollerinden geçen futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Fatih Karagümrük iddiaları

Yıldız futbolcunun ismi geçtiğimiz aylarda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anılmıştı.

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinde oynayan Diego Costa, Atletico Mineiro forması ile 19 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmişti.

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