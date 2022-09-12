En son Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen tecrübeli golcü Diego Costa, Premier Lig'e geri döndü. Wolverhampton Wanderers, 33 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Costa, "Futbol oynamayı bilen ve yeniden Premier Lig'de oynama şansına sahip çok iyi oyunculara sahip birinci sınıf bir kulüp. Açıkçası kulüp kararımı etkiledi. Yalnızca teknik açıdan veya oyuncuların kalitesi açısından değil, aynı zamanda birçok oyuncunun Portekizli olması ve burada çok daha kolay adapte olabileceğimi bilmek kararımı vermemde etkili oldu." sözlerini dile getirdi.

Fatih Karagümrük iddiaları

Yıldız futbolcunun ismi geçtiğimiz aylarda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anılmıştı.

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinde oynayan Diego Costa, Atletico Mineiro forması ile 19 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmişti.

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