Diego Costa: Luis Suarez ısırıyor, ben tekmeliyorum!

Atletico Madrid'in Barcelona'dan transfer ettiği Uruguaylı yıldız Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta göz doldurdu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Diego Costa'nın yerine oyuna giren Suarez, 72. dakikada Llorente'nin attığı golün pasını verip, rakip ağları da iki kez havalandırdı.

Atletico Madrid'in sanrforu Diego Costa, Luis Suarez ile çok iyi anlaştıklarını söylerken, 2014 Dünya Kupası'nda Suarez'in Chiellini'yi ısırdığı olayı hatırlatarak, "O çok iyi bir oyuncu, birimiz tekmelerken diğeri ısırabilir" diyerek esprili bir açıklama yaptı. Costa açıklamasının devamında, "Luis'e sahip olduğumuz için çok şanslıyız, o çok iyi bir futbolcu, birimiz tekmeliyor birimiz ısırıyor. Barça onun gitmesine nasıl izin verdi anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Diego Costa, ayrılık iddiaları için ise gerekirse kulüpte kalmak için savaşacağına söz verdi ve "Kulüple ve hocayla konuştum ve gitmem gerektiğini düşünürlerse ayrılmaya hazır olduğumu söyledim" dedi.