Futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan ve ülkesi Arjantin’in Gimnasia La Plata takımını çalıştıran Diego Armando Maradona, daha önce bir dönem formasını giydiği Newell’s Old Boys’a hoca olarak rakip olmuştu. Old Boys da efsane isme maçı rahat takip etmesi için yedek kulübesine özel bir koltuk koymuştu. Maradona’nın kulübü Gimnasia da bunun üzerine harekete geçti ve kendi statlarındaki yedek kulübesine Maradona için Velez mücadelesinde taht şeklinde bir koltuk yaptırdı.

15 Şubat’a kadar...

Maradona da bu koltuğa imzasını atmıştı. Kulüp yardım amaçlı olarak koltuğu açık artırmada satılığa çıkardı. 15 Şubat’ta sona erecek açık artırmada şu ana kadar en yüksek teklifin 30 bin TL olduğu açıklandı. Bu arada kulüp, imzasız koltukların kulüp mağazasında 5 bin TL’ye satılacağını bildirdi.