2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Dünya Kupası denildiğinde akla gelen isimlerden biri de tarihin gördüğü en büyük futbolcu olan Diego Armando Maradona...

Arjantinli efsane 21 yaşından, 33 yaşına kadar 1986, 1990 ve 1994 dünya kupalarında ülkesini temsil etti. Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın formasını 91 kez giydi.

Maradona'nın FC Barcelona Yolculuğu

İKİ FİNALDE KAPTAN OLAN ÜÇ İSİMDEN BİRİ

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, Maradona, iki Dünya Kupası finalinde kaptanlık yapan üç isimden biri.

Diego Armando Maradona: 1986-1990

Karl-Heinz Rummenige: 1982-1986

Carlos Dunga: 1994-1998

1986 DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Carlos Bilardo'nun çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı, 1986 Dünya Kupası'nda zafere uzanırken, Diego Armando Maradona turnuvayadamga vurmuştu.

O dönem 26 yaşında olan efsane oyuncu, attığı beş gol ile birlikte beş kez de asist yaparak 10 gole doğrudan katkı vermişti. Arjantin Milli Takımı, turnuva boyunca 14 kez gol sevinci yaşamıştı.





Maradona, boy gösterdiği dört Dünya Kupası olan, 1982, 1986, 1990 ve 1994'te 21 maçta forma giydi. Bu maçlarda sekiz gol atarken sekiz kez de asist yapma başarısı gösterdi.

KIRILMASI İMKANSIZ REKOR!

Rakip oyuncuların durdurmakta zorlandığı Diego Armando Maradona'ya, forma giydiği dört Dünya Kupası boyunca tam 152 kez faul yapıldı. Bu sahada olduğu her 12 dakika 45 saniyede bir faule maruz kalması demek oluyor.

1982 Dünya Kupası'nda İtalya ile Arjantin arasında oynanan mücadeleye Gentile-Maradona eşleşmesi damga vurmuştu. Maradona'yı marke etmekle görevli olan Gentile, 11'i ilk yarıda olmak üzere efsane oyuncuya tam 23 kez faul yapmıştı.

Maradona'ya bu alanda en fazla yaklaşan kişi, Brezilyalı Jairzinho... 64 kez faule maruz kalan Jairzinho'nun rakamı, Maradona'nın yarısı kadar bile değil.

Diego Armando Maradona ve Claude Gentile

Galatasaray 'ın ve Romanya'nın efsane ismi Hagi ise, 55 kez faule maruz kalarak bu alanda dördüncü sırada bulunuyor.

MESSI TARAFINDAN KIRILAN REKORU

Diego Armando Maradona, 2018 yılına kadar Dünya Kupası maçlarında topla birlikte en fazla dripling yapan oyuncu konumundaydı. Maradona'nın 105 dripling rekoru, 110 dripling ile vatandaşı Lionel Messi tarafından kırıldı.





MESSI, EKSİK PARÇAYI TAMAMLAR MI?

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'na çok formda gidiyor. Her fırsatta Maradona ile karşılaştırılan Messi, koleksiyonundaki tek eksik kupa için son kez sahne alacak.

2014 Dünya Kupası finalini Almanya'ya karşı kaybeden Messi'li Arjantin bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Son şampiyon Fransa, her turnuvanın doğal favorilerinden Brezilya, Almanya ve İngiltere turnuvanın diğer favorileri arasında gösteriliyor.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr