25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın kardeşi Hugo, 52 yaşında hayata veda etti. Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Hugo Maradona, 28 Aralık 2021 saat 11:50'de vefat etti.

1969'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin Lanus şehrinde dünyaya gelen Hugo, futbolculuk kariyerinin başlarında Argentinos Juniors ve Arjantin genç milli takımlarında forma giymişti. 1987'de abisinin de etkisiyle Napoli'ye transfer olan Hugo, kiralık olarak Ascoli'ya gönderilmişti. Sonrasında İspanya'da Rayo Vallecano, Avusturya'da Rapid Wien, Venezuela'da Deportivo Italia, Uruguay'da Progreso, Kanada'da Toronto İtalia ve Japonya'da PJM Futures, Avispa Fukuoka, Sapporo formaları giyen Hugo, 40 yaşında emekli olmuştu. Antrenörlük kariyerinde Porto Riko'da PR Islanders'ı çalıştıran Hugo, Mariano Keller Futbol Okulu'nda yöneticilik adına Napoli'ye taşınmıştı.

Hayatını Napoli'de bulunduğu sırada kaybeden Hugo Maradona için SSC Napoli de bir taziye mesajı yayımladı.