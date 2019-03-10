Futbolun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, bugüne dek sahalardaki başarısı kadar özel hayatındaki skandallar ile de gündeme geliyordu. Nitekim 58 yaşındaki efsanevi ismin 3 çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

Arjantinli eski futbolcunun avukatlığını yapan Matias Morla, Channel 13 televizyonuna yaptığı açıklamada yıl içinde Küba'nın başkenti Havana'ya giderek çocuklarının babalığını kabul edeceğini duyurdu.

Daha önce eski eşi Claudia Villafane'den doğan iki kızı dışında başka hiçbir çocuğu olmadığını söyleyen Maradona'nın toplam çocuk sayısı böylece 8'e yükselecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler