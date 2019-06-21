Arjantin'de yayım yapan Cronica gazetesi, futbol dünyasının yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona'nın nörolojik sorunlarla boğuştuğunu ve Alzheimer hastalığına yakalandığını iddia etmişti. 58 yaşındaki efsanevi isim ise söz konusu iddiaları sert bir şekilde yalanladı. Resmi Instagram hesabından bir video yayınlayan Maradona, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yalan söylüyorlar. Alzheimer'dan bahsediyorlar ama bunun ne anlam ifade ettiğini bilmiyorlar. Alzheimer, çok kötü bir kelime. Bu hastalığa yakalanan insanlar ölüyor. Oysa ben ölmüyorum. Bu insanlar, polemik yaratmak için ortaya ne atmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bense asla polemik yaratmam."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler