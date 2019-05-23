Diego Armando Maradona, havaalanında tutuklandı!

Futbolun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, dün ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten Meksika'ya uçmak için gittiği havaalanında polisler tarafından tutuklandı. 58 yaşındaki efsanevi ismin alıkonulma nedenininse 6 yıl boyunca birlikte olduğu eski nişanlısı Rocio Oliva'nın kendisi hakkında açtığı tazminat davası olduğu öğrenildi.

Arjantin basınında çıkan haberlerde heçtiğimiz Aralık ayında ayrıldığı Maradona'nın kendisine 6,3 milyon dolarlık bir borcu bulunduğunu iddia eden Oliva'nın konuyu San Miguel Aile Mahkemesi’ne taşıdığı ve ilk duruşmanın 13 Haziran tarihinde görüleceği belirtildi. Maradona, olayın ardından resmi Instagram hesabından avukatı Matias Morla'yla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler