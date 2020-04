Diego Angelo: Son düdüğe kadar savaşacağız

Devre arasında Antalyaspor'dan Hes Kablo Kayserispor'a kiralık olarak gelen Diego Angelo, coranvirüs salgını nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yaşayan ailesiyle vakit geçiriyor.

Futbolu ve takım arkadaşlarımı özlediğini söyleyen Diego Angelo, "Günler zor geçiyor. Çok yemek yiyoruz ama gerekli antrenman yapamıyoruz. Şu an Antalya’dayım, ailem burada. Her sabah antrenman yapmaya çalışıyorum. Yemek yiyorum. Çocuklarımla oynuyorum. Her günümüz böyle geçiyor. Zaman zaman eşimle markete gidip alışveriş yapıyoruz. Futbolu ve takım arkadaşlarımı özledim. Taraftarı özledim" dedi. Diego Angelo, "Kayserispor ailesini çok seviyorum. Ben geldiğimde çok büyük destek verdiler. Benim Kayserispor’da ilk maçımda benim ismimi söylediklerinde çok mutlu oldum. Maçta ne zaman ben top kazanıyorum alkışlıyorlar. Çok önemli destek veriyorlar bize. Bize her maç büyük destek veriyorlar. Taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kayseri'ye ve Kayserispor taraftarına layık olmak için çabalıyoruz. Ligin ikinci yarısında iyi bir grafik çizdik. Ligler tekrar başlarsa eğer kalan 8 maçta başarılı olup kümede kalmak istiyoruz. Biz havlu atmıyoruz. Son düdüğe kadar savaşacağız. Herkes ile bu hedefe ulaşacağız ve ligde kalacağız" diye konuştu.

Başarılı stoper, önümüzdeki sezonlar ile ilgili bir planlama yapmadığını da ifade ederek, "Ben Kayserispor’a kiralık geldim. Antalyaspor’da 1+1 yıllık daha sözleşmem var. Ama tabi ki biz ne olacak bilmiyoruz. Her gün farklı gün yaşıyoruz. Ben 3 ay sonrasını düşünmüyorum sadece gün gün düşünüyorum. Kayseri bana çok büyük destek verdi. Kayserispor çok iyi bir takım ve sezon sonu bakacağız duruma göre" yorumunda bulundu.

İHA