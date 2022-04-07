Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba'nın kendisi gibi futbolcu olan 21 yaşındaki oğlu Isaac Drogba, geçtiğimiz yıl Eylül ayında transfer olduğu Academica De Coimbra'dan filmleri aratmayacak bir şekilde kaçtı.

Portekiz temsilcisiyle son olarak Ocak ayında maça çıkan Isaac Drogba, Fransa'daki sınavlarını bahane ederek kulübünden izin aldı. Kulüpten aldığı iznin ardından ülkeden ayrılan 21 yaşındaki futbolcudan daha sonra haber alınamadı.

Hürriyet'in haberine göre yaklaşık 3 aydır takıma geri dönmeyen ve kulüp yetkilileriyle iletişime dahi geçmeyen Isaac Drogba'nın söz konusu davranışıyla ilgili teknik direktörü Miguel Carvalho ve oda arkadaşı Matheus Palmerio çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİNDEN HABER ALAMIYORUZ"

Miguel Carvalho, "Isaac Drogba eğlenceli, hızlı, teknik ve kaliteli bir forvetti. Ancak olgunlaşması için zamana ihtiyacı vardı. Dışarıdan gelen herkesin adaptasyon için zamana ihtiyacı olur. Kendisi kulübü terk etti ve geri dönüp dönmeyeceği konusunda bir bilgimiz yok. Geri döneceği tarih konusunda kendisiyle anlaşmıştık ancak ortaya çıkmadı. Gittiği günden bu yana kendisinden haber alamadık." dedi.

Isaac Drogba'nın antrenmanlarda çok fazla idman yapmadığına dikkat çeken Carvalho, "Çok yetenekliydi ancak bağlanma sorunu vardı. Antrenmanlarda o fedakarlığı ve hırsı göremiyordunuz. Yalnız takılmayı, takımdan soyutlanmayı tercih ediyordu. Daha sonra bir sakatlık yaşadı ve birkaç hafta forma giyemedi. Böylece ligde oynamamaya başladı. Drogba'nın oğlunun bu kadar kibirli ve küstah olacağına ihtimal vermiyorum. Böyle de bir çocuk değildi zaten. İlgisizlik ve memnuniyetsizlik onun karakterini daha doğru anlatır." şeklinde konuştu.

EŞYALARI ODASINDA DURUYOR

Oda arkadaşı Matheus Palmerio ise, "Isaac Drogba sessiz, sakin bir çocuktu. Babasının buraya gelip takıma yardım edip etmeyeceğini sorduğumuzda sadece gülerdi, çok fazla konuşmaz ve cevap vermedi. Her zaman içine kapanıktı. Dikkat çekmeyi pek sevmezdi." ifadelerini kullandı.

Isaac Drogba'nın bir takım eşyalarının hala odasında olduğunun altını çizen Palmerio, "Burada bizimle aylarca birlikte yaşadı. Kendisini çok iyi ağırladık. Fransa'da ailesiyle vakit geçireceğini söyleyerek gitti ancak bir daha geri dönmedi. Dürüst olmak gerekirse geri dönüp dönmeyeceği konusunda şüphelerim var." dedi.

AİLESİNİN YANINDA MI?

Isaac Drogba'nın nerede olduğuna dair henüz ailesinden açıklama gelmemiş olmasına rağmen 21 yaşındaki futbolcunun hayati bir tehlikesinin olmadığı ve Fransa'da olduğu tahmin ediliyor.

Babası Didier Drogba'nın sosyal medya hesabını etkin şekilde kullanmaya devam ediyor olması, Isaac Drogba'dan yalnızca kulübünün haber alamadığı ihtimalini güçlendiriyor.

KİŞİSEL HESABINDAN SON PAYLAŞIMI ARALIK AYINDAN

Isaac Drogba'nın kişisel hesabından yaptığı son paylaşım ise 15 Aralık 2021 tarihine ait. Söz konusu paylaşımında doğum günü mesajlarına teşekkür eden genç futbolcunun hesap biyografisinde hala takımının etiketli bulunması dikkatlerden kaçmadı.