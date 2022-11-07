2013-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve taraftarın sevgilisi olan, dünya futbolunun da gelmiş geçmiş en iyi forvetleri arasında yer alan Didier Drogba'dan açıklama... Sosyal medyada din değiştirip, müslüman olduğuna dair haberler çıkan Fildişili futbol adamı haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Efsanevi isim, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hikaye viral oluyor 😅 ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar" ifadelerini kullandı.

Didier Drogba'nın Chelsea Formasıyla En İyi Anları

İşte bu haberlerin çıkmasına neden olan o fotoğraf 👇🏻