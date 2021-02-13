Futbol tüm dünyada evrensel bir spordur. Kurulan futbol takımları kendi aralarında yaptıkları müsabakalar ile en başarılı takımı ve en başarılı futbolcuları seçerler. Belli başlı kuralları olan futbol başta erkekler olmak üzere yediden yetmişe herkes tarafından ilgi ile takip ediliyor. Dünyanın en iyi takımları ve en iyi futbolcuları belirleniyor. Futbolcuların oynadığı takımlarda gösterdikleri başarılar ise onların gelecekteki kariyerlerini de etkiliyor. Didier Drogba da dünyanın en başarılı sporcuları arasında yer alıyor.

Didier Drogba nereli?

Didier Yves Drogba Tebily 11 Mart 1978 yılında Fildişi Sahili'nin Abican kentinde dünyaya geldi. Fildişi Sahili eski futbolcusu olan Didier Drogba bir dönem de Galatasaray futbol takımında forma giydi. 1, 89 metre boyundaki Didier Drogba santrafor mevkiinde görev alıyor.

Didier Drogba 2012- 2013 ve 2013- 2014 sezonlarında Türkiye Süper Lig takımı olan Galatasaray'da forma giydi. Başarılı futbolcu Didier Drogba futbola 1989 yılında Abbeville alt yapısında başladı. 1998 yılına kadar alt yapı kariyerini sürdüren Didier Drogba sırası ile Vannes, Levallois ve Le Mans futbol takımlarında oynadı.

Didier Drogba kaç yaşında?

Fildişi Sahili uyruklu başarılı futbolcu Didier Drogba 11 Mart 1978 tarihinde Fildişi Sahili'nin Abican şehrinde dünyaya geldi. 43 yaşında olan başarılı futbolcu profesyonel kariyerine 1998 yılında Le Mans takımında başladı. 2002 yılına kadar Le Mans takımında olan Didier Drogba bu takımda 64 maça çıkarken 12 gol attı.

Didier Drogba 2002- 2003 sezonunda ise Guingamp futbol takımına transfer oldu. Burada ise 40 maça çıkan Drogba 20 gol atma şansı buldu. 2003- 2004 sezonunda Marsilya futbol takımına transfer olan Didier Drogba 2004 ve 2012 yılları arasında Chelsea takımında oynadı. Drogba Chelsea futol takımında 226 maça çıkarken 100 gol şansı buldu.

Dünyaca tanınan başarılı futbolcu Didier Drogba ülkemizde Galatasaray forması da girdi. 2013- 2014 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Didier Drogba 41 maça çıkarken 18 gol atarak fileleri havalandırdı. Didier Drogba Galatasaray'da ilk defa Akhisar Belediyespor maçına çıktı. Bu maçta 63 dakika oynayan Drogba 1 gol atarak 1 de asist yaptı.

Drogba UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü Real Madrid'e karşı attı. Bu dönem oldukça başarılı olan Didier Drogba Galatasaray'a geldiği ilk sezonda şampiyonluk yaşadı. Didier Drogba Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 8. futbolcu olarak tarihe geçti.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

2012- 2013 sezonunda Shanghai Sehenhua takımında oynayan Didier Drogba 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çin'de çok sayıda taraftar tarafından coşku ile karşılanan Didier Drogba Shangai kariyeri boyunca toplam 11 maça çıkarak 8 gol atıp 2 de asist yaptı. Çin'de başarılı bir futbol sezonu geçiren Didier Drogba 2012- 2013 sezonunda Galatasaray'a geldi. Didier Drogba Galatasaray'da önemli başarılara imza attı.

Didier Drogba futbolu ne zaman bıraktı?

Galatasaray'da 1,5 sezon forma giyen ve pek çok takımda başarılı bir kariyer sürdüren Didier Drogba kulüp takımlarında toplam 685 maça çıktı. Drogba bu maçlarda 300 gol atarken 114 asist yaptı. Futbol kariyerini 40 yaşında sonlandıran Didier Drogba Amerika 2. Lig Futbol Ligi'nde yer alan Phoenix Rising takımının da ortakları arasında yer aldı. Didier Drogba Afrika'da iki kez yılın oyuncusu seçildi.

Fildişi Sahilli başarılı futbolcu Didier Drogba Galatasaray'da primler hariç 10 milyon 795 Euro kazandı. Didier Drogba dünyada en çok kazanan futbolcular arasında gösterildi. Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba 6, 38 milyon sterlin ile dünyanın en çok kazanan 10. futbolcusu oldu.

Didier Drogba Milli Takım kariyeri

Başarılı futbolcu Didier Drogba 8 Eylül 2020 yılında ilk defa Fildişi Sahili milli takım formasını giydi. Milli takım ile ilk golünü de 11Şubat 2003 tariinde Kamerun'a karşı attı. Didier Drogba 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 5 maça çıkarak 6 gol attı. Drogba milli takım formasını 104 defa giyerken 65 de gole imza attı.

Drogba futbol kariyeri

2013- 2014 sezonunda Galatasaray'da oynamasının ardından Didier Drogba sırasıyla Chelsea ve Montreal Impact'da forma giydi. Drogba 2017- 2018 sezonunda Phoenix Rising FC takımında futbola veda etti.