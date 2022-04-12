Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu Başkan adayı oldu

Kariyerinde Galatasaray , Chelsea, Marsilya gibi kulüplerin formasını giyen Didier Drogba, yönetici koltuğuna geçmeye hazırlanıyor. 44 yaşındaki efsane, Fildişi Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Afrika basınında yer alan haberlere göre Drogba Pazar günü adaylığını sunmak için Federasyon'un genel merkezine geldi. 44 yaşındaki efsane ismin, 23 Nisan'da yapılması beklenen seçimin galibi olacağı konusunda oldukça iyimser olduğu da belirtilenler arasında yer aldı.

Fildişi Futbol Federasyonu'ndan Mariam Daoi Gabala, düzenlenen basın toplantısında Drogba'nın adaylığını şu sözlerle duyurdu: "Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylık başvuruları kapandı. Altı isim aday oldu. Bunlar: Yatte Ellele Jean-Baptiste, Arnaud Aka, Laurent Kouakou, Idriss Diallo, Sory Diabate ve Didier Drogba."

Adaylığı sonrası ilk sözleri

Drogba ise adaylığı hakkında ise "Sonunda buradayız. Kampanyanın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Seçilirsem Fildişi futboluna hayat vereceğime güvenin" sözlerini dile getirdi.

Mutlak favori değil

Her ne kadar Drogba hem ülkesi hem de Afrika için futbolun idol isimleri arasında yer alıyor olsa da Fildişi kulüplerinin henüz desteğine sahip olmaması nedeniyle bu seçimde mutlaka favori değil.

Uzun yıllar Chelsea forması giyen ve İngiliz kulübüyle başarıdan başarıya koşan Drogba, 2013 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Fildişili efsane Sarı-Kırmızılı forma ile 53 maçta 20 gol ve 13 asistlik performans göstermişti.



