EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları'nda H Grubu'ndaki rakiplerimizden Fransa'da, teknik direktör Didier Deschamps hem kurayla ilgili hem de Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın form durumuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Didier Deschamps'ın açıklamaları şu şekilde:

Zor bir gruptayız. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluk olacak. Yardımcım daha önce orada çalışmıştı. Sıcak futbol iklimini yaşayacak olmak benim için mutluluk. Türkiye, Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım. Valbuena sezona kötü başladı fakat son dönemde oldukça formda. Yeniden milli takıma çağırabilirim. Bunu değerlendireceğim.