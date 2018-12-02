Didier Deschamps'tan Valbuena sürprizi!

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye'yle aynı grupta yer alınması ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

02 Aralık 2018, Pazar 15:37
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Didier Deschamps'tan Valbuena sürprizi!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları'nda H Grubu'ndaki rakiplerimizden Fransa'da, teknik direktör Didier Deschamps hem kurayla ilgili hem de Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın form durumuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Didier Deschamps'ın açıklamaları şu şekilde:

Zor bir gruptayız. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluk olacak. Yardımcım daha önce orada çalışmıştı. Sıcak futbol iklimini yaşayacak olmak benim için mutluluk. Türkiye, Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım. Valbuena sezona kötü başladı fakat son dönemde oldukça formda. Yeniden milli takıma çağırabilirim. Bunu değerlendireceğim.

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